在新加坡，陆路交通管理局在榜鹅地区发生一起涉及女学生的事故后，要求Grab暂停在部分路口测试自动驾驶汽车。该公司的一辆汽车在左转时险些撞到这名女孩，Channel NewsAsia报道。

事故调查

监管机构表示，其在次日得知该事件并启动调查。初步数据显示，该车辆发现了两名行人，并持续追踪他们的移动情况。交通信号灯变为绿灯后，车辆开始左转。

行人起初站在原地，但当女孩开始过马路时，车辆开始刹车并向右转向。车内的安全操作员接管了控制，并继续刹车，将车辆驶离该行人。

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新路线测试

该管理局要求Grab在调查完成前停止在此类路口进行测试。监管机构还将评估是否应调整自动驾驶汽车对类似情况的反应。

Grab表示，安全是该公司的首要任务，公司正与陆路交通管理局及合作伙伴WeRide共同研究该事件的情况。据监管机构称，该车辆当时正在测试一条新路线，为在榜鹅推出扩展的按需出行服务做准备。

目前，Grab在两条路线上使用WeRide自动驾驶汽车，而ComfortDelGro则在一条路线上运营Pony.ai车辆。9月，Grab宣布计划在六个月内将自动驾驶汽车车队从10辆增加至50辆，并将服务扩展至榜鹅以外地区。

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