11月13日，美国商品期货交易委员会命令预测市场平台Kalshi停止相关合约，此前用户可押注美国总统唐纳德·特朗普是否会说出特定词语或绰号。该平台遵从了监管机构的要求，尽管其首席执行官塔雷克·曼苏尔反对暂停此类押注，Engadget报道。

审查Kalshi合约

该决定涉及TRUMPSAY系列合约，以及一个关于特朗普在2027年前可能使用哪些绰号的市场。参与者可以预测某个特定词语是否会在规定时间内被说出。

委员会计划启动程序，以确定Kalshi关于这些合约符合《商品交易法》和监管机构规则的认证是否虚假。

操纵风险

9月，委员会工作人员发布了有关此类预测的指导意见。其中指出，这些预测带来更高的操纵风险，因为合约结算取决于某个人的具体行为，而这些行为可能并不独立，也无法由外部验证。

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针对总统演讲中提及内容的押注已经引发争议。白宫提词器操作员加布里埃尔·佩雷斯在夏季被安排行政休假，此前有报道称，他据称通过押注特朗普的言论赚取了超过10万美元。当时，委员会表示，如果佩雷斯归还资金，将准备解决此案。

Kalshi还终止了与小唐纳德·特朗普作为有偿顾问的合作关系。这被称为共同决定，背景是小特朗普的投资公司增加了对竞争平台Polymarket的投资。

据Engadget报道，CFTC总体上对预测市场采取较为宽松的监管方式，但坚持其作为该业务唯一监管机构的角色。委员会还对数个州提起诉讼，这些州试图将此类平台的运营质疑为非法赌博业务。

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