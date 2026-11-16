美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）已对1,033,632辆本田汽车启动工程分析，原因是有报告称，发动机被启停系统自动关闭后无法重新启动。据Channel NewsAsia报道，监管机构已收到701起与该功能有关的投诉。

涉及车型及驾驶员投诉

此次审查涉及2024至2026款本田Odyssey、Passport、Ridgeline和Pilot，以及讴歌MDX。发动机自动启停系统旨在节省燃油：车辆完全停下后，该系统会关闭发动机，并应在驾驶员松开制动踏板时重新启动发动机。

驾驶员投诉称，发动机在这样关闭后无法重新启动。

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另一项调查与召回

NHTSA已在另一项独立调查中审查与启停系统有关的类似问题。该调查涵盖纳入新分析的所有车辆，但不包括2026款车型。监管机构表示，两组车辆的故障表现相似，但在新调查中，这些故障可能具有不同的根本原因，并且对维修的反应不同。

在新分析启动前一周，本田因一项可能导致转向助力失效并增加驾驶难度的软件错误，在美国召回了635,808辆汽车。

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