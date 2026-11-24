美国商品期货交易委员会（CFTC）批准了关于事件合约报告的最终规则，并发布了有关使用加密资产满足部分财务资源要求的指导意见。CoinDesk报道。

单独的报告类别

新规则适用于全额担保的事件合约。监管机构为其设立了单独的数据报告类别，并豁免了部分此前较难满足的要求。CFTC于6月提出了该规则草案。

CFTC主席迈克·塞利格表示，这一决定应以更明确的规则取代长期以来使用不采取行动函的做法。他强调，监管机构不应再依赖一系列此类函件，这些函件曾被用作解决不适用法规问题的临时办法。

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用于满足财务要求的加密资产

此外，CFTC工作人员还为掉期执行设施、交易所和清算机构发布了指导意见。其中指出，使用比特币、以太坊的以太币和稳定币来满足财务资源要求可能是可接受的。

这尤其涉及维持足以覆盖一年以上运营支出的可用资产的要求。与此同时，这些指导意见并非委员会的正式决定，因此CFTC未来的领导层可以比修改或撤销正式规则更容易地修改或撤销这些指导意见。

该决定是在围绕预测市场监管边界的法律争议背景下作出的，其中包括与体育赛事相关的产品。CFTC认为它们属于其专属管辖范围内的衍生品。11月23日，纽约一名法官尚未禁止Kalshi平台在该州运营，并为各方提交立场设定了加快的时间表。

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