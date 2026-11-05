美国联邦储备系统和货币监理署在加密货币交易所币安遭受网络攻击后联系了银行，以查明其系统是否存在漏洞。Channel NewsAsia援引知情人士报道称。

监管机构正在核查，这一事件是否给与加密货币市场联系日益紧密的传统金融部门带来了风险。

监管机构的问询

据该媒体消息人士称，美联储和货币监理署的代表于周一上午开始联系银行。他们询问是否存在异常活动或银行服务中断。

一家被监管机构联系的银行代表表示，该行运营未出现故障。该机构员工准备了与客户沟通的要点，但随后收到的有关该事件的问询不多。

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安全防护检查

银行正在研究此次对币安的攻击，一名消息人士估计其价值为63亿美元，并对自身系统进行诊断，以为可能发生的类似攻击做准备。据一名消息人士透露，美国最大银行之一的网络安全团队在事件发生后数小时内联系了币安代表。

该团队正在准备一份内部报告，该报告将促使银行审查其系统，并可能更新网络防护措施。同时，目前尚不清楚该银行是否会容易受到攻击者在币安攻击中所使用手段的影响。

币安表示，不了解银行家与监管机构之间的联系，也不了解该事件可能对美国银行产生的影响。该交易所代表还表示，公司与不同国家的监管机构保持联系，并向其通报安全漏洞。美联储和货币监理署拒绝置评。

一名消息人士称，人工智能模型的快速发展是使银行更难对抗黑客的因素。该人士表示，金融机构正投入大量资源来测试和更新网络安全程序代码。

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