据阿纳多卢通讯社报道，在约旦河西岸的以色列军方突袭行动中，两名巴勒斯坦人受伤。军方还在杰宁以西拘留了一名年轻男子，并拆除了纳布卢斯以南阿尔卢班沙尔基亚村的一座纪念碑。

伯利恒附近有人受伤

巴勒斯坦红新月会表示，其救援队在伯利恒附近的阿尔明亚将两名遭以色列军方袭击后受挫伤的巴勒斯坦人送往医院。

在杰宁以西的卡夫尔丹，以色列特种部队搜查了一所房屋和几家商店，随后拘留了一名年轻男子并离开该居民点。巴勒斯坦通讯社WAFA报道了此事。

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拆除纪念碑及封锁道路

据当地消息人士称，在阿尔卢班沙尔基亚村，以色列军方在军用推土机支持下拆除了村庄主入口附近一座纪念遇难巴勒斯坦人的纪念碑。他们还移走了一块绘有巴勒斯坦地图的展板，连根拔起橄榄树，并关闭了通往阿尔卢班沙尔基亚和邻近阿斯萨维亚村入口处的金属大门。推土机封堵了居民试图进出村庄的土路。

在被占领的东耶路撒冷东北部的希兹马，军方关闭了通往该镇的入口和几家商店，并向居民方向投掷震爆弹。在图勒凯尔姆以东的拉明，军方进行了搜查但没有拘留任何人；而在邻近的伊克塔巴郊区，军车阻碍交通，士兵从烈士广场取下了一面巴勒斯坦旗帜。

巴勒斯坦反对隔离墙和定居点委员会表示，10月记录到以色列军方和以色列占领者在约旦河西岸发动的3133起袭击，比9月增加52.8%。根据其数据，其中1764起袭击与以色列军方有关，1369起与以色列占领者有关。该委员会归因于占领者的袭击数量，是9月647起数据的两倍以上。

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