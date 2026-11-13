英国社区事务大臣安杰拉·雷纳已全面批准一项改造计划，将牛津郡皮丁顿村附近的一处前国防部设施翻新并重新用途。原兵营所在地计划建成一座安置寻求庇护者的中心。据《卫报》报道，该设施的最终使用决定仍须由英国内政部作出。

前军事设施的计划

该批准涉及临时分阶段使用靠近比斯特镇的前MoD Bicester仓储场地。计划在那里安置1,256名被拘留的寻求庇护者。

内政部表示，这项批准使该场地的使用准备工作得以继续，但尚未就启动该中心作出最终决定。该部门还表示，政府旨在让寻求庇护者的住宿地点在全国更均衡地分布，关闭用于安置他们的酒店，并转向包括前军事基地在内的替代设施。

政府称，这类设施应当自给自足，并配备全天候安保和视频监控，以减少对当地社区的影响。政府还表示，自选举以来，已在与安置寻求庇护者相关的支出上节省超过10亿英镑。

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居民反对与可能的法律挑战

尽管部分皮丁顿居民反对，仍作出了这一决定。9月，他们举行了一场象征性公投，主张该村脱离英国，以抗议拟建中心：285人投票支持，26人反对。

反对该项目的Wrong Plan Wrong Site团体已向高等法院申请，对内政部有关该设施的提案进行司法审查。活动人士还在质疑政府于8月作出的决定，即该项目无需进行环境评估。他们表示，对于可能产生重大环境后果存在有充分依据的担忧。

批准决定可在六周内向法院提出挑战。住房、社区和地方政府部表示，由于可能出现法律挑战，不会对该决定作出进一步评论。

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