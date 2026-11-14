阿联酋取消了印度航空公司SpiceJet从迪拜飞往德里、孟买、阿姆利则和斋浦尔的多趟航班。据AeroTime报道，Hindustan Times将航班取消与有关该航空公司欠Dubai Airports运营商1400万迪拉姆、约合380万美元的报道联系起来。

关于付款的报道

11月13日，Hindustan Times报道称，11月12日，迪拜飞往阿姆利则、斋浦尔、孟买和德里的四趟航班被取消。据该媒体报道，管理迪拜国际机场和阿勒马克图姆机场的Dubai Airports已致函SpiceJet，称自2026年10月13日以来未收到付款。

Hindustan Times称，该运营商还警告这家航空公司，由于未遵守付款条件，可能暂停旅客值机服务。

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航班数据与公司立场

与此同时，根据Flightradar24的数据，11月13日，SpiceJet从迪拜国际机场飞往德里的航班被取消，该航班原定当地时间09:50起飞；飞往孟买的航班也被取消，原定于12:20起飞。AeroTime还报道称，当天飞往阿姆利则和斋浦尔的航班也被取消。

SpiceJet的一名代表对Hindustan Times表示，公司正与相关机构合作，以尽快解决这一情况。该代表称，这家航空公司拥有足够的银行担保覆盖。

2026年9月，印度民航总局表示，正在监督SpiceJet，以确保该承运商的财务问题不会影响飞行安全。该公司自2026年2月以来一直未公布财务业绩。路透社报道称，SpiceJet计划在12月7日前公布逾期财务报告；孟买证券交易所则表示，由于缺乏财务更新，将从12月10日起不允许交易该公司股票。

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