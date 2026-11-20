2026年10月，在美国独立选民中，“让美国再次伟大”（MAGA）运动的净好感度评分降至负61点。MAGA的总体净好感度评分为负41点，创下有观测记录以来的最低水平，《独立报》报道。

民调数据

美国有线电视新闻网（CNN）高级数据分析师哈里·恩滕表示，独立选民对MAGA的负面评价差额达到负61点。他称，2026年10月负41点的指标是有可用数据以来的最低水平。

恩滕将该运动支持率低迷与美国公众情绪以及2026年中期选举结果联系起来。MAGA评分下降之际，美国总统唐纳德·特朗普的工作支持率也在走低：根据该媒体援引的《纽约时报》数据，支持率介于32%至38.3%之间。

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马斯克的声明与特朗普的回应

亿万富翁埃隆·马斯克在由《纽约时报》举办的DealBook峰会上表示，如果MAGA意味着无条件忠于共和党的一整套政策，他并不认为自己是MAGA支持者。他还表示，自己在中期选举上花费数亿美元让他感到不明智。

据该媒体报道，马斯克在2026年选举中支持与特朗普有关联的候选人，损失了近5亿美元。他此前曾在特朗普政府中领导政府效率部，该部门监督了联邦机构的大规模裁员。

特朗普在接受NBC新闻电话采访时称马斯克是自己一位用心良善的朋友。总统还表示，MAGA对他有具体含义，而那些背离这一运动的人不会成功。

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