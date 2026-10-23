在普拉博沃·苏比安托就任满两周年的当月，印尼年轻选民对他的不满情绪正在加剧。学生和公民社会代表走上街头，抗议政府的经济政策以及当局对苏门答腊和加里曼丹森林火灾的应对，ABC News报道。

本月公布的Saiful Mujani Research and Consulting民调显示，普拉博沃的支持率从去年11月的81.2%降至44.5%。与此同时，Poltracking Indonesia的研究显示，64.8%的受访者信任总统政府，62%认为政府正认真致力于解决问题。

对供餐计划的失望

一些在2024年选举中支持普拉博沃的年轻人表示，他们对总统的态度已经改变。根据《罗盘报》的出口民调，当时约三分之二的Z世代选民和近60%的千禧一代选民投票支持他。

不满的原因之一是免费学校供餐计划——这是普拉博沃的主要竞选承诺之一。该计划旨在应对营养不良，却导致数千名受益者发生食物中毒。批评者还称，该计划削减了教师薪资的资金，但政府否认这一说法。印尼国家食品局向议会表示，消化问题是因违反标准程序而发生的。

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今年7月，印尼宪法法院裁定，从2028年起，政府必须停止从教育预算中为该计划提供资金。政府表示，已增加教育总预算、教师每月补贴以及获得补贴的教师人数。

因经济和火灾引发的抗议

年轻选民也在批评政府的经济表现。印尼盾兑美元跌至历史低点，指数提供商MSCI上周提议将印尼市场的地位从“新兴市场”下调为“独立市场”。政府宣布采取价值超过26万亿印尼盾的措施来降低生活成本，其中包括向3324万名受益者发放10公斤装大米。

本周，针对森林火灾应对措施的抗议活动在至少六个城市加剧。苏门答腊和加里曼丹的火灾烟霾也笼罩了邻国马来西亚和新加坡。抗议者要求宣布火灾为国家灾难，但政府认为此举为时过早。当局表示，普拉博沃亲自监督应对工作，已向七个省提供额外资金，并动员了超过7.1万人。林业部报告称，已对32家公司实施制裁。

普拉博沃在内阁会议上承认，政府需要做得更多以满足公众期待，但表示两年来的工作已取得切实成果。

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