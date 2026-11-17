路透社/益普索于2026年11月13日至16日在1521名受访者中进行的一项调查显示，美国总统唐纳德·特朗普的工作支持率为32%。The Hill报道了这项研究的结果。

调查显示，66%的美国人不认可特朗普担任总统期间的工作表现。该调查的误差幅度为3个百分点。

该指标接近最低点

32%的结果已在最近四次路透社/益普索调查中保持不变。上个月，特朗普的支持率降至31%——这是他两个总统任期内的最低水平。如今，不认可其工作表现的人占比比这一低点被记录时低2个百分点。

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The Hill还指出，夏季多项调查中，对总统议程的支持率降至30%出头至30%中段的水平。由于担忧生活成本上涨，美国人对总统在经济领域的表现评价越来越差。

燃油价格与出行

据The Hill报道，对伊朗的战争助推了通货膨胀和汽油价格飙升，公众反对这场冲突。美国汽车协会AAA的数据显示，全国每加仑汽油平均价格降至3.78美元，比上个月4.31美元的平均价格低了50多美分。

AAA认为，由于汽油和机票价格更高，感恩节期间的出行次数可能会减少。预计将有7290万人驾车出行，而去年此类旅客人数为7310万。特朗普和副总统J.D.万斯也称，中东冲突是共和党在2026年中期选举中遭受重大损失的一个可能因素。

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