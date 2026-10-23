在澳大利亚昆士兰州莫雷菲尔德，电视记者威尔·默里和一名路人救出了一名被困在自己汽车内、身处洪水中的男子。事件发生在周四，当时水位仍在上涨，该男子驾车驶入了一片被淹区域。

救援过程被拍下

澳大利亚广播公司记者默里在报道暴雨和洪灾时，看到一辆汽车泡在水中。据加拿大Global News报道，这名记者注意到车窗曾微微打开，随后又关上了。他表示，显然司机正试图逃出，但无法打开车门或车窗。

默里游向汽车，帮助这名男子。一名叫丹尼尔的人也加入了他，默里认为此人是当地居民。据默里称，丹尼尔脱下短裤并将其缠在手臂上，以防需要砸碎车窗。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

男子被从汽车中拉出

最终，默里到达了汽车的乘客一侧，双脚抵住车辆，用尽全力拉拽。这使得男子得以被从车中拉出。这名记者说，救援后他们拥抱了，但他没来得及得知获救男子的姓名或联系方式。

昆士兰州东南部的紧急服务部门在周四和周五接到数百个求助电话，此前超过7.9英寸的降雨引发了突发洪水。由于恶劣天气，该地区的道路和学校被关闭。

关注我们在