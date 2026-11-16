据西班牙媒体报道，石油公司Repsol已对电力配电商Iberdrola、Endesa和Naturgy提起诉讼，要求约1.2亿欧元赔偿。Euronews报道，这些诉讼与2025年4月28日影响西班牙本土和葡萄牙的停电事件后，五处工业设施遭受的损失有关。Repsol还寻求让西班牙电网运营商Red Eléctrica在全部五起案件中承担连带责任。

涉及五处设施的诉讼

这些诉讼于10月针对向受影响设施供电的配电商提起。Repsol要求Naturgy的配电商就拉科鲁尼亚的一处设施作出赔偿，要求Iberdrola就毕尔巴鄂和卡塔赫纳的设施作出赔偿，并要求Endesa就塔拉戈纳和普埃尔托利亚诺的设施作出赔偿。

El Confidencial最先报道了这些诉讼，Repsol的消息人士向《国家报》确认已提起诉讼。在诉诸法院之前，该公司曾试图达成庭外和解，但谈判未取得结果。Repsol首席执行官Josu Jon Imaz于2月表示，公司正在准备采取法律行动以获得赔偿。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

监管机构调查

2026年3月，一个欧洲专家组得出结论称，电压快速升高和一系列发电机组停运是多种因素共同造成的。结果，西班牙本土和葡萄牙的电力供应中断。

2026年4月，西班牙竞争与能源监管机构CNMC就可能违反电力领域规则立案调查首批20起案件，并于次周宣布了额外程序。首批案件中被点名的公司包括Red Eléctrica、Iberdrola、Endesa、Naturgy以及Repsol自身。监管机构表示，其发现了可能存在违规行为的迹象，但立案并不确定具体公司的责任。

关注我们在