洛杉矶公羊队外接手普卡·纳库阿在接受膝盖手术后，可能将缺席NFL赛季剩余比赛。球队主教练肖恩·麦克维表示，这名球员的康复将持续数月，据Sky Sports News报道。

伤病和手术

纳库阿于11月8日在公羊队战胜华盛顿指挥官队的比赛中，在最后一次进攻回合持球时伤及膝盖韧带。麦克维此前曾认为，这名外接手可以在12月底复出，但本周这名球员决定接受手术。

膝盖内侧副韧带手术于周二进行。麦克维表示，由于伤势严重，俱乐部从一开始就明白手术是可能的选择之一。这位教练指出，作出这一决定不仅考虑了当前赛季，也考虑了纳库阿未来的职业生涯。

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回归时间

纳库阿最早可能在12月20日复出，届时公羊队将在主场迎战达拉斯牛仔队。同时，麦克维没有排除他在1月中旬开始的季后赛中出场的可能性，但未预测具体时间。

25岁的纳库阿本赛季出战7场，完成70次接球，推进715码，并取得4次达阵。NFL还于11月19日因其违反个人行为政策而将他禁赛3场。目前，他因膝盖和脚趾受伤被列入伤病名单。

公羊队战绩为6胜4负，处于季后赛区域之外。在对阵绿湾包装工队的比赛中，球队也将无法依靠正在从腿筋伤势中恢复的达万特·亚当斯。

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