在刚果共和国伊涅地区，总统德尼·萨苏-恩格索宣布启动全球“植树造林和森林恢复十年”倡议。该倡议旨在加强国际努力，以遏制森林覆盖流失并恢复森林覆盖，阿纳多卢通讯社报道。

象征性植树

多位非洲领导人出席了仪式。布隆迪总统埃瓦里斯特·恩达伊施米耶同时担任非洲联盟主席，他向萨苏-恩格索赠送了一株从布隆迪带来的芒果树苗。活动期间，这棵树被象征性种下。

刚果共和国总统表示，这十年行动应扭转毁林趋势并加强森林覆盖。根据他的说法，此次活动标志着保护森林的国家和国际动员的开始。

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2027年至2036年计划

联合国于2025年按照可持续森林管理原则批准了“植树造林和森林恢复十年”。该倡议将从2027年持续至2036年，旨在通过植树造林和森林恢复计划帮助应对气候变化。

该决定是在刚果共和国提出建议后作出的，该建议旨在发展国际合作并加强能力，以阻止并扭转森林覆盖减少的进程。刚果民主共和国总统费利克斯·齐塞克迪、中非共和国总统福斯坦-阿尔尚热·图瓦德拉，以及来自孟加拉国的联合国大会第81届会议主席哈利勒尔·拉赫曼也出席了仪式。

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