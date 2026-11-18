美国中期选举后，共和党人在加州52个众议院席位中仅赢得4席。民主党在新一届国会中获得48个席位，据《卫报》报道。

五个席位转向民主党

民主党赢得了此前由共和党控制的五个选区。选举前，共和党在加州拥有八个众议院席位。该报称，目前的结果使其在华盛顿的加州代表团规模降至数十年来最低。

当地媒体CalMatters指出，上一次加州共和党人在众议院仅拥有四个席位是在1937年，当时该州在国会有20名议员。

各个选区的结果

共和党人在中央谷地、靠近俄勒冈州边界的加州北部、洛杉矶以东以及一个包含奥兰治县部分地区的选区各保住一个席位。

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在中央谷地，社区学院教授、民主党人兰迪·维列加斯击败了已任职六届的共和党国会议员戴维·瓦拉道。维列加斯拒绝接受企业竞选捐款，并获得亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯和伯尼·桑德斯的支持。

在南加州，民主党人马尼·冯·维尔珀特击败了获得唐纳德·特朗普支持的共和党人吉姆·德斯蒙德。她将代表第48选区；此前的共和党国会议员达雷尔·伊萨在选区边界调整后未寻求连任。

美联社最后公布了该州洛杉矶以东选区的结果：现任共和党国会议员杰伊·奥伯诺尔特以50.8%的得票率击败民主党人泰莎·林恩·霍奇，尽管该选区由共和党占多数。

民主党的成功发生在该州选民以压倒性优势支持关于重新划分选区的第50号提案之后。《卫报》将其描述为一项旨在对抗该报所称得州共和党党派性杰利蝾螈划区的措施。

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