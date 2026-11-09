在民主党于中期选举后赢得国会两院多数席位后，美国众议院和参议院的共和党人将于周二举行党内领导层选举。半岛电视台报道，共和党人将在1月成为众议院和参议院的少数党。

民主党将在100席的参议院中至少拥有54席，并将在拥有435名具投票权议员的众议院中至少拥有254席。共和党人必须选出少数党领袖、党鞭及其他负责协调党内立场和立法策略的领导人。

众议院的竞争

来自路易斯安那州的史蒂夫·斯卡利斯和来自俄亥俄州的吉姆·乔丹正在竞逐众议院共和党少数党领袖一职。斯卡利斯在共和党党团担任领导职务超过十年，他强调自己的经验以及团结该党的能力。

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乔丹是保守派众议院自由核心小组的创始人之一，也是唐纳德·特朗普的盟友，他主张更强硬地对抗民主党多数派。现任多数党党鞭、来自明尼苏达州的汤姆·埃默，以及领导共和党研究委员会的得克萨斯州议员奥古斯特·普夫卢格，将竞争少数党党鞭一职。普夫卢格对同僚表示，共和党需要新思路和更明确的策略，以在2028年重新夺回对众议院的控制权。

参议院共和党领导层

来自南达科他州的参议院共和党多数党领袖约翰·图恩希望保留其职位；在多数党更替后，该职位将变为少数党领袖。目前他没有公开的竞争对手。来自怀俄明州的约翰·巴拉索是参议院共和党现任多数党党鞭，预计也将竞选连任。

来自威斯康星州的参议员罗恩·约翰逊呼吁推迟参议院投票，以便共和党人能够评估选举结果。他的立场得到来自犹他州的参议员迈克·李支持。众议院议长迈克·约翰逊将在控制权转移给民主党后失去职位，但不会竞选少数党领袖，并将继续担任来自路易斯安那州的众议院议员。

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