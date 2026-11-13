在美国，共和党人在中期选举惨败后重返国会大厦，并承认了自身失败的严重程度。然而，该党并未表现出准备与总统唐纳德·特朗普实质性决裂的意愿，《独立报》报道。

民主党赢得了40多个此前由共和党拥有的席位，预计将在1月接管众议院和参议院的控制权。共和党人讨论了失利的原因，以及在国会控制权易手前尽可能推进更多本党议程项目的可能性。

承认错误

共和党众议院选举机构负责人理查德·哈德森表示，选民希望就高油价和生活成本普遍上涨向该党传递一个信号。根据他的说法，共和党人未能说服民众相信他们关心这些问题。

参议员乔什·霍利将失败与农村医疗保健资金削减，以及在他看来对低收入人群和劳动者支持不足联系起来。众议员劳伦·博伯特在其选区落后于民主党候选人，她表示，共和党人在治理方面集体失败了。

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领导层未与特朗普决裂

众议院共和党人选举特朗普的盟友、保守派自由核心小组共同创始人吉姆·乔丹为下一任领袖。在参议院，经过长时间讨论后，共和党人在未进行投票的情况下支持约翰·图恩担任领袖，尽管霍利和一小群保守派人士要求推迟领导层选举。

选举后，众议院共和党人以压倒性多数阻止了弹劾国防部长皮特·赫格塞思的尝试。唯一与民主党人一起支持该倡议的共和党人是众议员托马斯·马西。投票后，他表示，特朗普仍然控制着共和党党团。

图恩没有直接将选举结果的责任归咎于总统，称其是多种因素共同作用的结果。与此同时，一些共和党人公开承认了选举结果，并公布了将接替他们或代表其所在州的民主党人的照片。

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