11月8日，在美国奥兰多举行的美国风湿病学会年会上，将公布两项瑞他鲁肽III期临床试验的结果。据News-Medical报道，在涉及1,000多名患有疼痛性膝骨关节炎且超重或肥胖者的研究中，该药物与体重和疼痛强度显著下降有关。

接受该实验性注射药物最高剂量的参与者，平均减去了约四分之一的初始体重。

膝痛减轻

两项试验的汇总分析显示，接受瑞他鲁肽的参与者中，约三分之二的膝痛至少降低了50%。在安慰剂组中，38%的参与者达到这一指标。

疼痛采用WOMAC疼痛指数评估：参与者在就诊期间按0至10分的量表进行评分，并每天将数据录入应用程序。除体重减轻和疼痛减少外，研究人员还报告了较低的血压、血脂水平和全身性炎症。

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通讯作者、美国西北大学范伯格医学院物理医学与康复、麻醉学及医学（风湿病学）教授托马斯·施尼策表示，症状缓解主要与减重后膝关节负担减轻有关。

关于进一步应用的问题

由礼来公司开发的瑞他鲁肽每周注射一次。它激活三种天然激素的受体。根据该报道，研究参与者减去了20%至25%的体重；对于现有的GLP-1类药物，包括司美格鲁肽或替尔扎肽，报道中给出的典型减重幅度为10%至20%。礼来公司的科学家是研究共同作者之一。

作者指出，饮食、体育锻炼和生活方式改变仍是帮助超重且患有疼痛性膝骨关节炎人群的基础。若该药物获得美国食品药品监督管理局批准，瑞他鲁肽可能成为无法减重且仍受疼痛限制的患者的一种选择。

试验未纳入已需要进行膝关节置换的患者。研究人员目前尚不清楚，瑞他鲁肽能否充分减缓骨关节炎进展，从而减少对关节置换的需求。该药物对没有超重或肥胖、但患有疼痛性膝骨关节炎人群的作用，也需要另行研究。

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