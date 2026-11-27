在美国，黑客侵入了美国空军的云计算平台Cloud One。亚洲新闻台援引三名知情的路透社消息人士报道称，该入侵事件是在系统现代化改造期间、大约过去一个月内被发现的。目前尚不清楚是谁实施了袭击、袭击的完整规模如何，以及是否有数据被窃取。

平台上的系统

Cloud One于2017年启动，作为满足美国空军IT需求的统一平台。它使用微软、亚马逊、甲骨文和Alphabet的资源，并支持数十个应用程序运行，其中包括处理人员数据和薪酬、后勤以及技术维护的应用程序。

Cloud One上的应用程序包括一个指挥与控制系统，该系统整合来自整个北美防空雷达及其他来源的数据。该平台还运行一个系统，追踪美国空军在全球200多个地点的炸弹和导弹。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

发现事件后的限制措施

据两名路透社消息人士和另一名知情人士称，在发现入侵后，向Cloud One迁移行政应用程序的工作被暂停。对已在该平台运行的程序的更新被阻止，部分用户的管理员权限被撤销。

一名路透社消息人士表示，攻击者利用软件漏洞进入了系统管理层级。这种访问权限理论上可能使其能够查看军用飞机的状态或备件的调动情况，但尚不清楚黑客是否这样做了。另一名消息人士称，美国网络司令部参与了对后果的评估。

美国空军向路透社表示，不对特定网络和系统的安全状况、漏洞或运行状态发表评论，但会持续采取措施保护信息、系统和任务执行能力。

关注我们在