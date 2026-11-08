Reuters报道称，叙利亚向沙特阿拉伯派遣了数量有限的军人，开展咨询和培训。据《耶路撒冷邮报》报道，该通讯社援引了两名叙利亚军方消息人士和一名美国高级官员的话。该报道出现之际，也门胡塞武装正对沙特阿拉伯发动袭击。

咨询与培训

叙利亚媒体Lev​​ant24援引两名叙利亚消息人士报道称，过去几周内，数十名军人抵达该王国。据报道，他们提供咨询并开展培训，其职责可能超出这些任务范围。

这项任务与叙利亚和沙特阿拉伯于11月4日在叙利亚总统艾哈迈德·沙拉访问利雅得期间签署的一项防务合作协议有关。该协议规定提供咨询支持、培训和经验交流。Reuters的一名沙特消息人士还称，利雅得正在帮助大马士革重组武装部队。

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关于人数的相互矛盾数据

据Al-Arabiya援引叙利亚国家通讯社SANA报道，与沙特阿拉伯的军事合作重点是培训和咨询服务。与此同时，AFP援引也门官员的话报道称，可能有数千名叙利亚军人部署在沙特阿拉伯和也门。根据该通讯社的报道，数百名军人可能已经在当地，而该特遣队人数按其消息人士的不同估计可能为3000人至1万人。

这些估计受到一些分析人士的质疑。冲突与安全问题记者莱文特·凯末尔表示，AFP的消息人士夸大了人数，而于10月20日至25日之间派出的第一批人员约有1000人，其中包括无人机操作员和后勤人员。中东研究所叙利亚项目主任查尔斯·利斯特也表示，叙利亚国防部驻沙特阿拉伯代表在无人机、运输、情报、监视和侦察领域履行咨询和后勤职能，而非作战单位。

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