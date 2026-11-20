在伊拉克，政府军可能获得进入朱尔夫·萨赫尔地区的许可，该地区由与伊朗有关联的“真主党旅”组织控制。路透社援引三名未具名官员的消息称，双方达成的一项协议原本将允许国家部队于周五进入该地区，德国之声报道。

伊拉克政府要求“真主党旅”在周五、11月20日之前撤离该地区。在该组织拒绝后，总理阿里·扎伊迪命令国家安全部队包围该地区，而据德国之声报道，“真主党旅”调遣了增援力量。

对朱尔夫·萨赫尔的控制

朱尔夫·萨赫尔位于巴格达以南约50公里处。“真主党旅”自2014年以来一直控制该地，当时该组织与其他准军事组织一道参与了打击“伊斯兰国”的战斗。

约12年来，伊拉克政府军人员和记者一直未获准进入该地区。德国之声的报道提及了未经证实的传言，包括秘密监狱、乱葬岗、无人机和武器的生产及储存，以及石油走私。

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11月初提交给伊拉克政府的一份报告称，自2021年以来，该组织据称从朱尔夫·萨赫尔附近的管道中抽取价值数亿美元的国有石油。“真主党旅”否认这些指控。报告出现后，当局进行了数次拘留。

政府计划与可能的妥协

扎伊迪还宣布了该地区的新安全计划，涉及国家部队、警察以及人民动员力量的其他单位。“真主党旅”拒绝了该计划，其发言人表示，该组织不会撤退。

查塔姆研究所研究员海德尔·沙凯里对德国之声表示，部署联邦部队并建立新的安全指挥部，表明政府有严肃意图终止该组织对该地区的自主控制。不过他指出，一旦发生战斗，伊拉克军队拥有更多资源，但“真主党旅”能够进行非对称抵抗，并利用其在国家内部的政治关系。

沙凯里认为，妥协方案可能剥夺“真主党旅”对朱尔夫·萨赫尔的垄断性控制，同时不将所有人民动员力量撤出该地区。这可能为正规国家部队进入该地区打开通道，加强对石油基础设施的保护，并为流离失所居民返回创造条件。

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