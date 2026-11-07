澳大利亚储备银行决定在2026年第五次上调关键利率。据ABC News报道，这一决定将直接影响拥有住房贷款的借款人，因为该国大多数此类贷款采用浮动利率。

银行委员会内部存在分歧

据该媒体报道，货币政策委员会由九人组成，其中三人不支持加息。澳大利亚各银行已宣布，将针对监管机构的决定提高利率。

约三分之一的澳大利亚人拥有住房贷款。另有大约三分之一的人租房居住，而相当一部分此类住房也处于抵押状态。与此同时，对于已经还清住房贷款的人来说，更高的利率意味着存款和储蓄收益增加。

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借款人与储户的反应

在墨尔本杯赛马活动期间，现场人士向记者讲述了该决定带来的不同影响。一名活动参与者表示，由于生活成本高昂和利率上升，他与伴侣放弃了购房计划，转而决定多旅行。

另一名拥有抵押贷款的参与者呼吁监管机构停止加息。一名已全额还清房贷的退休人士表示，他认为将抗击通胀的主要负担加诸有抵押贷款的人并不公平。

NAB首席执行官安德鲁·欧文对ABC表示，2027年对该银行的客户而言将是艰难的一年。他说，大多数客户都在坚持，但他们目前并不轻松。

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