导演大卫·芬奇证实，在电影《克利夫·布斯的进一步不幸遭遇》（The Further Mis-Adventures of Cliff Booth）的后期制作中使用了人工智能。他在接受The Big Picture播客采访时表示，当念出的台词最佳版本与演员表演的最佳镜头不一致时，这项技术被用于将两者结合起来。《综艺》报道。

台词与画面的同步

芬奇表示，演员们花了四到五天时间，为已拍摄的场景补录对白。他称，自动对白替换被用于影片约5%的内容，其余的对白工作则使用了AI。

导演解释说，这项技术可以通过数字方式调整嘴唇动作，将画面中效果最佳的内容与台词听起来最佳的版本结合起来。他还指出，仍有几个镜头尚未达到理想效果，但在他看来，这些工具的能力正在发展。

芬奇将这种方法比作使用黏土而非大理石进行创作。他表示，这让创作团队在处理场景时拥有更大的自由度。

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片场减少重拍

芬奇还表示，AI有可能减少片场的重复拍摄次数。他描述了这样一个过程：团队仍会搭建布景，并多次拍摄主镜头，但这项技术有助于消除技术缺陷，包括失焦或镜头前出现头发。

导演强调，这一过程的基础仍将是真实的人、他们的动作以及他们在画面中的行为。在他看来，演员可以将一个场景表演15次，而不是进行数量多得多的重复拍摄。

芬奇的评论是在影片早期放映的观众猜测某些片段使用了生成式AI之后作出的，其中包括一段有马车的闪回场景。芬奇和Netflix没有分别就这些观察发表评论。

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