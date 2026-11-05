在爱沙尼亚，信息系统管理局（RIA）收到三起通过虚假工作邀请感染设备的计划报告。其中一起案件中，一人损失了价值1万欧元的加密货币。RIA专家和网络安全专家阿戈·安布尔将该计划与为朝鲜利益活动的黑客组织联系起来，ERR News报道。

LinkedIn上的虚假职位

攻击者的目标之一是爱沙尼亚网络安全专家特努·萨穆埃尔。9月16日，一名自称是迪拜一家人工智能公司负责人的人士通过LinkedIn联系了他，并向他提供工作。萨穆埃尔对消息中笼统的措辞，以及对方声称的工作地点与其据称代表的一家阿根廷公司之间的不一致感到警惕。

在通信后，双方于9月22日进行了视频通话，随后这名“招聘人员”发送了一项测试任务。萨穆埃尔被要求通过Cursor工具打开一个包含程序代码的存储库。这名专家表示，打开文件后，他的电脑感染了恶意软件，该软件建立连接并等待来自外部的指令。

目标是加密货币钱包

萨穆埃尔指出，由于他处理敏感信息，因此已提前采取保护措施。他追踪了攻击者的行动，并得出结论：他们感兴趣的是加密货币钱包，而不是机密数据。此后，这名专家删除了恶意软件，并向RIA及相关在线平台提交了详细报告。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

调查显示，所谓招聘人员的个人资料是虚假的。该资料使用了一名真实人士的照片和数据，此人的账户已被黑客入侵。提出工作邀请所使用名义的公司此前确实存在，但数年前已停止运营。

IT公司的风险

RIA于10月20日就该计划发出警告。RIA分析师米科拉·库尼岑解释称，攻击会根据特定个人的资料和专业技能量身定制。面向开发人员的测试任务是常见做法，因此存储库中的恶意代码即使对经验丰富的专家而言也可能看似合法。

专家认为，爱沙尼亚并非朝鲜的优先目标，但随着当地IT行业的发展以及加密资产的普及，风险正在上升。萨穆埃尔警告称，感染首席工程师的设备可能危及整个公司及其合作伙伴。

关注我们在