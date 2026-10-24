在澳大利亚阿德莱德，野生动物救援人员米什·辛普森表示，针鼹的季节性活动出现推迟：人们在9月和10月越来越常看到这些动物，而它们此前的繁殖期通常在冬季。她呼吁居民不要把在郊区发现的针鼹转移到灌木丛中，因为这些动物通常自己知道要去哪里。

据澳大利亚广播公司新闻报道，阿德莱德的针鼹种群在具备适宜栖息地的地区被认为稳定且数量众多。这些动物会在城市中活动，其中包括利用雨水排水管网获取水和食物。

非必要时不要转移针鼹

Southern Koala and Echidna Rescue的联合创始人表示，该组织经常接到有关后院针鼹的求助。辛普森建议等待半小时至一小时：针鼹往往会自行离开该处。例外情况可能是针鼹试图穿越一条大型主干道或高速公路时。

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南澳大利亚州环境与水资源部指出，针鼹方向感良好，能够记住安全路线，避开车辆和人群。尖锐的刺，以及蜷缩和钻入土壤的能力，使它们在一定程度上免受猫、狗和狐狸的伤害。

主要威胁

辛普森说，救援人员最常遇到的是被汽车撞到的针鼹。这类事件通常发生在郊区以外黑暗、没有照明且道路弯曲的路段。该部门还称，与开发建设有关的原生植被清理和退化所导致的车辆撞击及栖息地丧失，是当地种群面临的主要威胁。

辛普森表示，咨询求助数量从2024年的76起上升至2026年的212起，不过这可能是因为人们对该组织工作的了解更多。2025年，Southern Koala and Echidna Rescue照料了15只针鼹。这名救援人员还说，夏末时它们接收过正在用乳汁哺育幼崽的雌性针鼹，她称这在一年中的这个时候并不寻常。

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