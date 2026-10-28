在基里巴斯，渔民救起了来自巴布亚新几内亚的18岁卢卡·拉汉，他已在海上漂流了41天。他被发现时独自一人在塔拉瓦岛和马伊阿纳岛之间的一艘船上，距离他出发地布干维尔约2000公里。

发动机故障和漂流

据ABC新闻报道，拉汉上个月与来自布干维尔北部的表兄弟一同出海捕鱼。船在海上发生发动机故障，由于没有锚，他们开始漂流。

基里巴斯渔民于周二下午发现拉汉。他当时独自一人，且严重脱水。ABC报道称，据其编辑部掌握的信息，他的表兄弟在获救前一周于海上死亡。

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在塔拉瓦医院康复

这名年轻人被送往基里巴斯首都塔拉瓦，目前正在医院康复。另一名在塔拉瓦工作的巴布亚新几内亚公民乔纳森·安东尼·库瑙前往探望，并协助当地政府和医务人员进行翻译。

库瑙表示，拉汉能够对他人的呼唤作出反应，正逐渐恢复体力。库瑙还将这名渔民获救的消息告知了其近亲；得知这名年轻人正在医院后，家人表示感激。

这是约一个月内第二起布干维尔居民在基里巴斯获救的事件。此前，三名来自尼桑岛的渔民在海上漂流约70天后返回家中。

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