以色列10月年通胀率放缓至1.1%——《耶路撒冷邮报》

以色列2026年10月消费者价格指数较9月下降0.1%，年通胀率放缓至1.1%。该指数为105.2点，基数为2024年年均指数等于100点，《耶路撒冷邮报》报道，援引以色列中央统计局的数据。

影响价格的因素

该指数的月度下降主要归因于新鲜水果价格下跌2.8%以及交通服务价格下降1.4%。与自有住房居住相关的服务成本也下降了0.5%。

与此同时，多类商品和服务价格上涨。服装和鞋类价格上涨4.1%，新鲜蔬菜价格上涨3.5%。住房维护支出增长0.4%，家具和家庭用品价格增长0.3%。

年初以来的指标

自2026年初以来，以色列消费者价格上涨1.5%。不含蔬菜和水果的指数增长1.4%，不含能源产品的指数增长1.3%，不含住房的指数增长0.8%。

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在过去12个月中，整体消费者价格指数和不含蔬菜及水果的指标均增长1.1%，不含能源产品的指数增长1%。与此同时，不含住房的指数比2025年10月低0.1%。

经季节性调整的消费者价格指数10月下降0.3%，不含住房的指标下降0.5%。7月至10月，消费者价格按年率计算增长0.9%。

职位空缺减少

据Globes报道，该媒体援引以色列中央统计局的数据称，10月开放职位空缺数量从14.6万个降至14.3万个。职位空缺率从4.4%降至4.32%。

服务员和酒保的职位需求减少10%，承包商的职位需求减少7%，软件开发人员和网络技术人员的职位需求减少6%。与此同时，对实用工程师和技术人员的需求增长5%。

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