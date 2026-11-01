马达加斯加特有、深受国际厨师欢迎的稀有野生voatsiperifery胡椒，因天然森林面积缩减和采收方式而受到威胁。据Taipei Times报道。

这种胡椒生长在岛屿天然森林中的藤本植物上，藤蔓一直延伸至树冠顶部。根据联合国粮食及农业组织的数据，1990年至2025年间，马达加斯加的森林面积减少了27%。

采收破坏藤蔓和树木

为了在不爬树的情况下采到胡椒浆果，采集者经常扯下藤蔓，很多情况下还会砍倒支撑藤蔓的树木。这也加剧了森林消失。

30年前认识这种香料的法国厨师奥利维耶·罗兰热与认证正宗胡椒的倡议合作。该认证以马达加斯加严格监管的采收区域为基础，但这名厨师警告说，这些规定可能被规避。

在主要出口市场法国，马达加斯加胡椒的售价为每公斤150至200欧元。

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村庄的收成减少

约20年前，安邦加马里纳村是voatsiperifery活跃贸易的中心。农民马米尼艾纳·拉贝阿里松说，直到2010年至2012年，周边地区仍被天然森林覆盖，每年有10至20周，市场上每周至少向一名商贩出售100公斤胡椒。

如今，这名商贩早已不再前来，收成也减少了。森林受到灌木火灾、木炭生产、刀耕火种农业以及反对中央政府的抗议期间纵火的影响。农民赫里尼艾纳·兰德里亚纳里曼加指出，现在要在森林中寻找胡椒，几乎得走上一整天。

Jacarandas公司的联合创始人米玛·沙托讷夫表示，该国没有追踪这种香料分布、采集和出口的国家系统。该公司正转向有机胡椒，这类产品已占其出口量的三分之一，因为此类产品必须具备可追溯性。

法裔马达加斯加企业家奥利维耶·拉马赫里松正在曼德拉卡森林的梯田上试验种植胡椒。经过数千次试验后，那里生长着500至1000株藤蔓。团队发现，来自水平枝条的插穗不会试图向上攀爬，这可能使采收更加容易。

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