拉脱维亚总统埃德加斯·林克维奇斯表示，该国新政府的组建速度正常且令人满意。在与议会主席埃德瓦尔兹·斯米尔滕斯会面后，他对记者说，对于新政府尚未组建一事，他看不到任何担忧的理由。

据LSM English报道，林克维奇斯指出，国庆日前或后相差一周并无根本性影响。他还提醒说，在拉脱维亚议会制历史上，政府曾在不同时间获得批准：1月底、12月中旬，或新当选议会开始工作数天后。

库尔贝格斯获授权

第15届议会选举于10月3日举行。投票数天后，总统宣布将委托现任总理安德里斯·库尔贝格斯组建内阁。他所属的政治力量“联合名单”获得100个议会席位中的41席。

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库尔贝格斯于11月4日正式获得组建政府的授权，即第15届议会首次会议的次日。当时有报道称，新政府可能大约在11月18日国庆日前组建完成。

联盟谈判

库尔贝格斯已经与潜在伙伴进行了数轮谈判，但至今尚未公布将加入执政联盟的政党。组建少数派政府的可能性也在考虑之中。在新联盟成立之前，现政府将继续工作，其中包括来自未进入新议会或明显失去选民支持的政党的部长。

斯米尔滕斯指出，在他发表声明时，政府组建已进入第九天。他说，对这一进程而言，质量比速度更重要。他补充说，正在询问潜在伙伴，为落实政府首脑提出的改革，他们准备放弃什么。

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