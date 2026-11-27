在美国纽约，人工智能开发商Anthropic的市值在创纪录的首次公开募股后最初几天内下跌了约三分之一。该公司上市首日的第一笔股价为111.50美元，比83美元的发行价高出三分之一以上。据Tagesschau报道，该公司当时的市值达到约2万亿美元。

强劲开局与股价下跌

上市后，Anthropic立即成为按市值计算的全球最有价值公司之一。当时，只有亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta、苹果和微软的估值更高。它们此前都曾向Anthropic投资数十亿美元。

不过，在上市不久后，股价开始下跌，并一度明显跌破发行价。该媒体将此尤其归因于过高的预期，以及希望在IPO后迅速锁定利润的投资者抛售股票。尽管公司财务表现良好，这一情况仍然发生了。

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科技行业承压

英伟达首席执行官黄仁勋相关的情况也影响了股价走势：据该媒体报道，他先被解雇，随后又被召回。市场对这一情况的反应加剧了科技行业的动荡。

另一个因素是投资者对人工智能大规模支出的担忧，以及此类投资能否获得回报的疑问。Tagesschau还指出，市场预期美国联邦储备系统可能在12月再次提高基准利率，以及美国当局宣布的新关税所带来的影响。随后市场的复苏并未弥补Anthropic在交易最初几天的损失。

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