在美国，电子产品零售商Best Buy第三财季可比销售额增长6.1%，这是该公司五年来的最高水平。该公司还超出华尔街对营收和利润的预期，并上调了全年预测，CNBC报道。

季度业绩

截至10月31日的三个月内，Best Buy营收为102.4亿美元，高于去年同期的96.7亿美元。LSEG调查的分析师此前预计为99亿美元。调整后每股收益为1.62美元，而预期为1.49美元。

公司净利润增至3.53亿美元，即每股1.66美元，而上年同期为1.4亿美元，即每股66美分。经一次性项目调整后，包括重组费用在内，每股收益为1.62美元。

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Best Buy在美国的可比销售额增长6.2%，国际市场增长4.9%。公司在美国的营收达到94.2亿美元，国际营收为8.2亿美元。

更新后的预测

Best Buy预计全年营收将在430亿美元至433亿美元之间。此前，公司预计为423亿美元至428亿美元。可比销售额增长预测也从此前的1.9%至3%上调至3.4%至4%。

这是Best Buy本月初杰森·邦菲格接任首席执行官、取代科里·巴里以来发布的首份财务报告。邦菲格将本季度业绩归因于对战略的严格执行、具有吸引力的产品周期，以及公司在几乎所有商品类别、服务、数字渠道和门店中的市场份额增长。

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