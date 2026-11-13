人工智能将心脏年龄评估得高于实际年龄，与因心血管原因或痴呆相关原因导致的较高长期死亡率有关。一项回顾性研究的结果在ESC Digital & AI Summit 2026上公布，News-Medical报道。

568名参与者的数据

研究人员分析了一个社区队列中568名50岁及以上成年人的数据。参与者在2002年至2004年间接受了超声心动图检查。研究人员将此前开发的一种用于确定预测心脏年龄的深度学习模型应用于心脏超声检查的视频片段。

科学家计算了心脏年龄差：用AI预测的生物学年龄减去参与者的实际年龄。研究人员在20年间收集了与心血管疾病和痴呆相关的死亡数据。

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与长期风险的关联

这种差距每增加五年，与所述原因造成的20年死亡率增加61%相关。风险比为1.61，95%置信区间为1.24至2.07。

该研究的报告人、位于罗切斯特的梅奥诊所的Jeffrey G. Malins博士指出，此前在心血管疾病患者中发现过类似关联，而针对普通人群的数据不足。据他所说，AI识别的心脏老化特征可能成为识别具有长期脆弱性人群的标志物。

出于实际原因，作者将心血管死亡和痴呆相关死亡合并分析。他们认为，对这些指标进行单独分析可提供更多关于心血管疾病与神经退行性疾病关联的信息。为确认结果，需要在更大的独立队列中开展前瞻性研究。

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