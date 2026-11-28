美国演员罗伯·劳表示，在加拿大拍摄电影《新罕布什尔旅馆》期间，导演托尼·理查森鼓励演员彼此发生性关系。劳在Netflix纪录片《The Outsider》中讲述了此事，《综艺》报道。

对拍摄的回忆

劳回忆说，拍摄在蒙特利尔进行。在这部1984年的电影中，他饰演约翰·贝里，朱迪·福斯特饰演他的妹妹弗兰妮，娜塔莎·金斯基饰演苏茜熊——劳所饰角色的恋爱对象。

据这名演员称，理查森积极促使参与拍摄的人建立亲密关系，并解释称，他们所饰演的角色之间就存在这样的关系。劳说，导演建议演员们考虑彼此发生性关系，因为这符合影片角色的行为。该演员将当时的氛围形容为“另一个世界”。

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纪录片

劳在弗朗西斯·福特·科波拉的电影《局外人》取得成功后，获得了《新罕布什尔旅馆》中的角色；前者于一年前上映。拍摄期间，他与演员梅丽莎·吉尔伯特处于认真交往关系中，但据他所说，他不打算让这妨碍他与金斯基的关系。

纪录片《The Outsider》讲述了劳的职业生涯——从《局外人》和《圣艾尔摩之火》中的角色，到他在电视剧《白宫风云》中获得艾美奖提名的工作。影片还提及了涉及这名演员的丑闻，其中包括20世纪80年代末的性爱录像带。

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