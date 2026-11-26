英国一项大规模临床试验RACER-Knee发现，在术后一年内，机器人膝关节置换对患者没有优势。正如ScienceDaily报道，借助机器人系统植入关节的参与者，其疼痛、活动能力和康复指标与接受传统手术的患者相当。

最大规模研究的结果

该试验共有339名患者参与，由33名外科医生在英国10家医院实施手术。研究人员比较了标准全膝关节置换术与使用Stryker Mako机器人系统的手术。这是同类研究中规模最大的双盲随机对照试验。

主要指标为遗忘关节评分（Forgotten Joint Score），用于衡量一个人在日常生活中注意到人工关节的频率。12个月后，两组之间未记录到显著差异。步行能力、住院期间、术后头三个月及术后一年时的疼痛，以及再次接受手术干预的可能性也相似。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

精准但未给患者带来明显益处

机器人技术可帮助外科医生更准确地放置人工关节，并根据具体患者的解剖结构调整切割的角度和深度。然而，这种精准性在第一年内并未转化为可测量的健康状况或活动能力改善。研究人员也未发现机器人手术会增加严重不良事件的风险。

机器人辅助手术平均多耗时10.5分钟，每例手术的成本约增加950英镑。按照英国国家医疗服务体系现行的成本门槛，该技术在术后第一年内未被认定为具有成本效益。

研究计划对试验参与者进行为期十年的随访。科学家希望确定，两种方法在长期内是否会出现差异，特别是在是否需要额外膝部手术方面。RACER-Knee的结果由《柳叶刀》发表。

关注我们在