Rockstar Games在游戏于11月19日发售前开放了《侠盗猎车手VI》的预载。新西兰用户率先获得下载权限，该权限在每个时区的当地时间午夜开放。不过，玩家只能在发售日午夜启动游戏，Dawn报道。

212 GB存储空间

该游戏将在PlayStation 5和Xbox Series X/S平台推出。根据Rockstar Games的数据，安装游戏需要212 GB可用存储空间。下载时间取决于互联网连接速度，可能从约一小时到数小时不等。

预载旨在减轻发售日Rockstar服务器的负荷，届时预计需求将很高。《GTA VI》将在该系列上一部作品发售13年后推出。

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预购和价格

分析公司Sensor Tower估计，在游戏发售前两周，预购量接近800万份。购买实体版的消费者可在发售日到商店领取包装盒，但盒内将是下载代码而非光盘。

该游戏标准版在欧洲售价为79.99欧元，包含游戏内奖励（包括新武器和汽车）的版本售价为99.99欧元。根据Rockstar母公司Take-Two Interactive的数据，该系列上一部作品《GTA V》的销量已超过2.3亿份。

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