在墨西哥，失踪人员的亲属已封锁通往首都方向的墨西哥城—托卢卡公路车道超过一天。行动在莱尔马境内该道路48公里处、Constituyentes立交桥附近进行，造成数公里长的交通拥堵。

要求与检察长会面

抗议参与者要求就悬而未决的失踪人员案件，与墨西哥州检察长何塞·路易斯·塞万提斯·马丁内斯进行正式对话。这些家庭要求获得40多起此类案件的详细信息，其中一些案件十多年来仍未解决，Mexico News Daily报道。

封锁于周二约11时在两个方向同时开始。通往托卢卡的车道于当天下午恢复通行，但截至周三，通往墨西哥城的交通仍然受阻。抗议者不时放行车辆，但道路通行受到严重影响。

堵车中过夜，谈判未达成协议

尽管气温下降并下起雨来，行动仍持续了一整夜。一些被困在车流中的卡车司机被迫在车内过夜。

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据该媒体报道，抗议活动由Flores en el Corazón团体领导，Madres Mariposas Buscadoras和Buscando Justicia团体的成员也加入其中。周三清晨，抗议者与墨西哥州检察机关代表举行了会面，但未能就结束封锁达成协议。

社交媒体上还出现了有关司机与抗议参与者之间发生暴力冲突的消息。封锁持续时间将取决于搜寻团体与州政府之间的进一步谈判。

绕行路线

建议从托卢卡前往墨西哥城的司机查看道路状况，并使用替代路线，包括托卢卡—瑙卡尔潘公路和免费的墨西哥城—托卢卡道路。El Insurgente城际列车也是驾车之外的选择，该列车从Toluca Centro、Metepec和Lerma站正常运行。

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