在南非查茨沃思，63岁的诺穆萨·祖鲁在投票站晕倒后不久去世，她的家人表示不想再参加选举。周三上午，她在德马特地区Shallcross小学的投票站感到不适，该地点位于德班市中心西南约20公里处，TimesLIVE报道。

祖鲁抵达查茨沃思的RK Khan医院后死亡，该医院距离投票站约7公里。她于周六被安葬在哈默斯代尔的Mopel公墓。

家属的指控

亲属称，他们自行通过叫车服务叫车将这名女子送往医院，尽管现场有警车和南非选举委员会工作人员的车辆。家属认为，如果委员会工作人员迅速将她送往医疗机构，祖鲁本可能活下来。家属还认为，投票站应配备接受过医疗培训的人员。

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据其女儿阿曼达·祖鲁称，母亲非常想投票，因此匆忙赶往投票站。投票站工作人员提议让这位年长女子先行，而女儿则留在普通队列中。不久后，一名邻居告诉阿曼达，她的母亲晕倒了；她在投票站内的地板上找到了母亲。

死亡后的反应

死者的姐姐辛西娅表示，她和其他家庭成员将不再投票。亲属称，他们自费安排了葬礼，未收到选举委员会或其他政府机构的帮助、慰问或探访。与此同时，周四，委员会省级官员恩通比富蒂·马辛加确认祖鲁死亡，并代表委员会表达慰问。

此前，曾在投票站现场的选举观察员普丽蒂·贾瓦拉表示，目击者给祖鲁喝了水，联系了她的女儿，并叫了救护车。家属称，唯一派代表探望家属、表达慰问并承诺帮助办理葬礼的政治力量是MK党，该党在第72选区获胜。

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