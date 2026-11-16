根据6月公布的总统财务申报文件，美国总统唐纳德·特朗普的家族从$TRUMP迷因币中获得了至少6.35亿美元。与此同时，该代币价值大幅下跌：在特朗普第三场加密货币晚宴前夕，其交易价格约为92美分，而在2025年其价格曾超过74美元。《独立报》报道。

争夺邀请函的竞赛

第三场面向$TRUMP持有者的晚宴定于11月22日在华盛顿附近的一家高尔夫俱乐部举行。185名代币持有者获邀参与，他们必须登记，并在9月30日至11月16日的评估期间保持最大的余额。

竞赛结束时，排名中有130个加密货币钱包，资产总额为860万美元。这比首次举办此类晚宴时少94%。排名前29位钱包的持有者将获得VIP招待会的入场资格以及活动期间的VIP座位。

在2025年4月宣布的首次竞赛中，投资者为争夺邀请函共投入1.48亿美元，特朗普称这场活动为世界上最独家的活动。当时，获得邀请函所需代币的价值从5.9万美元到1850万美元不等。

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投资者损失与伦理问题

据路透社估计，外部投资者在特朗普家族的五个主要加密货币及加密货币相关项目中损失了超过50亿美元。路透社还估计，截至4月，该家族从包括该迷因币在内的四个主要加密项目中获得的收入至少为23亿美元。总统所持Trump Media & Technology Group股份的价值估计约为5亿美元。

白宫此前表示不存在利益冲突，因为总统的资产由其子女管理的信托持有。迷因币项目、特朗普集团和白宫的代表均未回应置评请求。

中期选举后，民主党获得美国参议院和众议院的控制权，这使其有权发出传票，并开展调查和举行听证会。参议员伊丽莎白·沃伦表示，特朗普家族的加密货币业务将是她在参议院银行委员会调查的方向之一。

伦理机构代表也对加密货币钱包的匿名性表示担忧，并担心该迷因币可能成为外国人匿名购买接触总统机会的一种方式。根据区块链分析数据，在参加首次竞赛的220个钱包中，超过一半可能位于美国境外。

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