在南非，16岁的滕贝利莱·姆巴塔的家人正在等待Eqinisweni Secondary School就该校如何回应霸凌投诉出具报告。该女孩于9月去世。正如《Daily Maverick》报道，这名女学生的母亲诺恩托贝科·姆巴塔及其亲属称，该机构工作人员没有对他们的求助作出恰当回应。

家属对学校回应的投诉

据女孩的姨妈农迪米索·姆希泽称，滕贝利莱在2024年转入位于艾弗里公园的Eqinisweni Secondary School，此前一年，她据称遭受过性暴力。这名亲属表示，转学后，同班同学开始询问女孩的经历，随后演变为嘲笑和霸凌。

女学生的母亲说，她曾到学校寻求帮助，却被从一名教师转到另一名教师。她表示，学校工作人员知道女儿转学的原因以及她需要支持，但没有认真对待这一情况。

9月初，滕贝利莱与两名学生发生冲突，姆希泽称这两人曾霸凌她。这名亲属表示，这些学生将女孩说成是施暴者，而学校没有查明冲突的情况，也没有听取她的解释。

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承诺的报告至今仍未提供

姆希泽称，9月9日，同班同学告诉她，滕贝利莱在学校洗手间哭了数小时，而教师没有查看她的状况。大约在那个时候，女孩给母亲发消息说，她再也无法坚强下去。后来，她因自杀去世。

女学生去世后，校长和教师前往探望家人。姆希泽说，校长表示自己并不知道存在霸凌，因为没有投诉送到其办公室，并承诺进行调查并向家属提供报告。校长据称在10月承诺于10月8日前发送该文件，但截至11月，家属仍未收到。

该媒体指出，2024年，这所学校在10天内有4名学生因自杀死亡后受到关注。当时，社区成员和学生将这些死亡与霸凌及该机构的有毒氛围联系起来。截至报道发布时，学校和豪登省教育部门均未回应Daily Maverick就投诉、学校回应和调查进展提出的询问。

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