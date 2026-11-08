居住在比利时的巴勒斯坦家庭请求与外交部长马克西姆·普雷沃举行紧急会面。他们要求撤离持有比利时签证但仍滞留在加沙的亲属，当地强降雨和大风已淹没临时避难所。

受损的避难所

据阿纳多卢通讯社报道，比利时巴勒斯坦家庭代表伊斯梅尔·纳贾尔表示，自周五晚间以来，恶劣天气已损坏数百名持签证者的避难所和个人物品。据他称，这些家庭至今尚未从联邦政府获得有关将如何把其亲属送往比利时的具体信息。

纳贾尔还表示，有1,500至1,800名持比利时签证的巴勒斯坦人身处加沙的高风险地区。他强调，寒冷、恐惧和不确定性对人们构成严重危险。

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分歧阻碍撤离

马克西姆·普雷沃承认，极端天气进一步恶化了加沙的状况，并对联邦政府未能就撤离达成协议表示遗憾。他的办公室正在考虑接待由家庭代表组成的代表团。

此前，这位部长提议优先撤离320名巴勒斯坦人。该计划因联合政府内部的分歧而停滞，尤其是有人反对接收13名持有比利时学生签证的加沙学生。据该通讯社称，以色列的袭击摧毁了加沙相当大一部分住房和基础设施，许多巴勒斯坦人因此被迫居住在易受冬季恶劣天气影响的临时避难所中。

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