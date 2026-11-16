在3月1日伊朗无人机袭击科威特舒艾巴港时遇难的美国预备役军人家属表示，军事指挥层处置不当，并且缺乏有关袭击情况的信息。据《耶路撒冷邮报》报道，此次袭击造成6名军人死亡，另有25人受伤。

家属要求作出解释

CBS News报道，美国陆军于6月完成了对这次袭击的调查，但遇难者家属直到本周才开始收到有关调查结论的简报。高级军士妮可·阿莫尔的丈夫乔伊·阿莫尔指责美国陆军预备役第103保障司令部的指挥层作出了在他看来导致军人死亡的决定。

阿莫尔表示，他的妻子在去世前一周曾对所在部队的安全表示担忧。他还称，袭击幸存的军人说，妮可·阿莫尔被送往医院时仍在呼吸。其丈夫称，伤员不得不通过互联网寻找医疗机构。

准尉罗伯特·马赞的妻子蒂娜·马赞告诉CBS，她没有收到五角大楼的任何更新。她表示，确认其丈夫遗骸身份需要进行DNA分析。遇难高级军士诺亚·蒂特詹斯的妻子米歇尔·蒂特詹斯称，在与陆军官员的简报会上，她没有听到对错误的承认。

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军官投诉与特朗普的反应

在袭击中幸存的美国陆军少校斯蒂芬·拉姆斯博滕提交了举报人投诉。他称，五角大楼没有听取有关军人保护不足的警告。在节目《60 Minutes》中，拉姆斯博滕称，对舒艾巴港的袭击是陆军、其领导层以及他本人在战术上的失败。

五角大楼没有回应CBS News关于第103司令部是否被拒绝提供适当保护的询问。两名被指控无视无人机威胁警告的高级将领也没有向该电视台发表评论。

美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social发文批评《60 Minutes》的报道，并称自2026年2月28日以来，伊朗发射了8000至9000架攻击型无人机，其中据他所说，只有两架突破防线，并导致美国人在科威特和沙特阿拉伯死亡。他还称，美国中央司令部的防御措施效率很高。

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