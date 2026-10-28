在首尔，2022年10月29日在梨泰院地区踩踏事件中遇难的外国人家属呼吁对这场悲剧进行透明调查，并建立一个用于获取信息的官方沟通渠道。在悲剧四周年前夕，来自10个国家的35名家属从发生踩踏事件的小巷步行至首尔市政厅，据《韩国先驱报》报道。

这场悲剧造成160人死亡。其中包括23岁的澳大利亚公民格蕾丝·拉希德，她在万圣节前与朋友一起在韩国旅行。她的父亲拉希德·拉希德与家人再次来到首尔，以纪念女儿。

获取信息面临的问题

挪威遇难者斯蒂内·罗阿尔克瓦姆·埃文森的父亲埃里克·埃文森表示，从挪威很难跟进案件进展，因为他必须不断寻找报道并将其从韩语翻译过来。伊朗遇难者阿法格·拉斯塔梅什的母亲扎赫拉·雷扎伊表示，她主要通过遇难者家属在社交媒体上的Stars’ Home页面获得消息。

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韩国遇难者李尚恩的姨妈姜敏夏指出，外国遇难者的亲属曾向她询问调查进展，因为语言障碍使他们无法自行关注当地新闻。

呼吁进行官方沟通

在Stars’ Home举行的新闻发布会上，家属们表示，他们曾多次要求建立一个能够便捷获取准确信息的机制，但这一渠道至今尚未建立。他们称，在去年的周年纪念日与开始筹备此次行程之间，韩国驻其所在国的大使馆没有与他们联系。

梨泰院10月29日悲剧国家调查委员会于2025年6月开始工作，并争取到在最初计划的9月截止日期之外延长工作一年。家属表示，该委员会的中期简报没有回答重要问题。直到最近，他们才获准查看委员会收集的视频和照片，以确认其中是否有他们的亲人，以及他们是如何进入人群的。亲属们还表示，这些材料引发了对救援行动和警力部署的疑问。

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