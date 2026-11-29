在意大利，足球俱乐部罗马以4比0大胜蒙扎。凭借这场胜利，罗马队在13场比赛后积33分，升至意甲第二位，落后领头羊拉齐奥两分。

苏莱梅开二度，马伦和卡斯特罗破门

据Channel NewsAsia报道，多尼耶尔·马伦在第12分钟首开纪录。他接到罗德里戈·莫拉的传球，推进至禁区线附近，将球调整到右脚后起脚射门。

第24分钟，马伦助攻马蒂亚斯·苏莱，后者用一脚低射将罗马的领先优势扩大。12分钟后，这名阿根廷球员在禁区外将球弧线送入远端上角，完成梅开二度。替补出场的圣地亚哥·卡斯特罗在下半场补时第1分钟打入罗马的第四球。

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下半场，蒙扎球员达尼·莫塔头球击中横梁，但客队未能缩小比分差距。

积分榜形势

拉齐奥前一天以2比1战胜都灵，目前积35分。卫冕冠军国际米兰在4比0击败热那亚后，以32分位居第三。罗马和拉齐奥在联赛中仍保持不败，两队之间的罗马德比定于12月13日举行。

当天另一场比赛中，那不勒斯与萨索洛0比0战平。该队以19分继续排名第八，落后排名第四、少赛一场的AC米兰8分。乌迪内斯凭借桑迪·洛夫里奇在第8分钟的进球，以1比0战胜佛罗伦萨，摆脱了最后一名。

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