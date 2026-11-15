46岁的巴西前足球运动员罗纳尔迪尼奥进行了自己11年来首场正式比赛。在意大利拉韦纳，他在意大利丙级联赛中对阵福尔利的德比赛中首发代表拉韦纳出场，Channel NewsAsia报道。

对阵福尔利的比赛

罗纳尔迪尼奥身披10号球衣，并踢满了整个上半场。中场休息期间，他绕着布鲁诺·贝内利球场的场地向球迷致意，球迷们起立为他鼓掌。

拉韦纳以2比0战胜福尔利。罗纳尔迪尼奥参与了随后由朱利奥·多纳蒂在第36分钟首开纪录的进攻。西蒙内·拉比在第58分钟打入第二球。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

退役后的回归

赛后，罗纳尔迪尼奥告诉Sky Sport Italia，他很高兴再次踢球，并再次感受到更衣室内备战比赛的氛围。他还表示，很喜欢与那些看着他踢球长大的队友一同出场。

这名巴西人上一次参加职业比赛是在2015年9月代表弗鲁米嫩塞出场，并于2018年正式退役。拉韦纳于6月宣布签下他，罗纳尔迪尼奥还购入了该俱乐部的股份。当被问及未来是否可能再次代表球队出场时，他回答说，如果俱乐部主席召唤他，他会回来。

罗纳尔迪尼奥于2002年随巴西国家队夺得世界杯，2005年赢得金球奖，并于2006年随巴塞罗那赢得欧冠联赛冠军。

关注我们在