据Meduza报道，俄罗斯这一侵略国准备减少其在加里宁格勒州和白俄罗斯的军事存在，前提是北约和欧盟国家满足莫斯科提出的要求。该报道援引了彭博社消息人士的话。

莫斯科的要求

据彭博社和《纽约时报》报道，俄罗斯要求将北约的军事存在恢复到1997年的水平，并停止将莫斯科视为对手或威胁。俄方还要求北约和欧盟国家停止其所称的试图让俄罗斯遭受“战略失败”的行为。

《纽约时报》写道，载有莫斯科谈判立场的文件还 предусматривает改进防止事件发生的机制，首先是在波罗的海和黑海。俄罗斯表示，这应降低发生非故意军事冲突的风险。

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可能的让步

在11月10日和11日于阿布扎比举行的谈判期间，俄罗斯谈判代表承诺，如果其要求得到满足，将研究缓和紧张局势的办法。彭博社消息人士称，其中一项措施可能是减少俄罗斯在加里宁格勒州和白俄罗斯的军事存在。

可能削减的具体内容尚未说明。此前有报道称，莫斯科可能从白俄罗斯撤出核武器，并放弃在那里部署俄罗斯中程导弹。这可能也涉及部署“奥列什尼克”导弹系统。俄罗斯国防部在2025年底表示，该系统已在白俄罗斯进入战斗值班状态。

彭博社指出，欧洲各国政府不支持将欧盟未直接参与的和平谈判与北约安全讨论挂钩。它们坚持认为，在讨论与联盟有关的问题之前，俄罗斯必须停止在乌克兰的战斗行动。该通讯社称，美国谈判代表史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳将于11月19日在柏林与乌克兰及欧盟国家代表会面，讨论战后向基辅提供的安全保障。

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