在俄罗斯这个侵略国，财政部提议要求俄罗斯银行向联邦税务局提供有关个人的信息：其账户交易显示其经常从其他个人处获得收入。据Meduza报道。

核查账户交易

根据财政部的提议，俄罗斯银行将分析个人账户交易。如果监管机构发现从他人处获得收入的迹象，将把数据移交给联邦税务局。此后，税务部门将能够向银行索取相关账户的对账单。

财政部在作为预算方案组成部分的一项法案二读前提出了这项修正案。据 Interfax 报道，国家杜马相关委员会计划于11月15日审议该修正案。

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索取对账单的依据

识别经常从其他个人处获得收入迹象的标准，以及俄罗斯银行向税务机关提交报告的格式和频率，将另行确定。目前，税务稽查人员只有在作出追缴税务欠款的决定后，或在经上级税务机关批准的检查期间，才能索取未登记为个体企业家的个人的银行对账单。

拟议修正案将把来自俄罗斯银行的信息增加为此类请求的新依据。3月，Vedomosti报道称，财政部正在准备修改措施，以加强对个人之间转账的控制。当时预计，联邦税务局将向中央银行提供有关账户开立和关闭、银行卡以及收入类别的数据，而监管机构将把这些数据与交易进行比对，以发现异常情况。

财政部解释称，之所以需要作出这些改变，是因为个人之间的转账常被视为礼物而不征税，尽管其中一部分可能是服务费用或住房租金。

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