11月初，俄罗斯总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京签署法令，将烟草公司日本烟草（Japan Tobacco）在该国的资产移交给一家俄罗斯公司临时管理。据《日本时报》报道。

对公司而言的重要市场

日本烟草于1999年开始在俄罗斯开展业务，目前占俄罗斯卷烟市场近40%的份额。俄罗斯约占该公司收入的10%，并贡献约25%的调整后营业利润。

日本政府呼吁莫斯科尽快撤销这一决定，但该决定被重新审议的前景仍不确定。

在俄罗斯于2022年入侵乌克兰后，莫斯科出台了使外国公司更难退出俄罗斯市场的规定。日本俄罗斯及后苏联经济研究所负责人高文中井表示，希望离开俄罗斯的公司通常被迫以大幅折扣出售资产，并且只能获得其市场价值的一部分。

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日本企业正在缩减业务存在

根据耶鲁大学最近的一项调查，在纳入研究的76家日本公司中，有11家已经退出俄罗斯。许多其他公司暂停了运营或冻结了投资计划。

服装连锁品牌优衣库的运营商迅销公司于2022年暂停在俄罗斯的业务，丰田则停止了在当地生产汽车。味之素停止销售调味品和食品，但仍继续开展部分业务，包括研究工作。

味之素总裁兼首席执行官中村茂雄11月9日表示，公司尚未决定是否将彻底放弃其在俄罗斯经营多年的业务。中井认为，莫斯科针对日本烟草的行动可能旨在向日本施压，当时美国和欧洲在对俄制裁问题上尚未完全协调一致。

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