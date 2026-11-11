俄罗斯称在列宁格勒州击落146架无人机——半岛电视台

俄罗斯联邦——侵略国——称在列宁格勒州上空击落了146架无人机。该地区州长亚历山大·德罗兹坚科在Telegram上表示，针对袭击的应对行动仍在继续。半岛电视台报道称，消息援引俄罗斯塔斯社。

针对地区基础设施的袭击

报道未说明无人机的来源。与此同时，路透社报道称，周一一架乌克兰无人机击中了位于列宁格勒州基里希市的俄罗斯第二大炼油厂。根据当地政府的数据，一名女子在此次袭击中死亡。

德罗兹坚科还表示，周三由于无人机袭击，波罗的海沿岸乌斯季卢加港口区域发生火灾。

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阿布扎比谈判

有关袭击的报道出现在俄罗斯与乌克兰在阿布扎比举行谈判的第二天，也是最后一天。谈判由美国斡旋。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基称首日会谈富有建设性且内容相当充实。

塔斯社还称，乌克兰军队在24小时内向乌克兰顿涅茨克州被俄罗斯暂时占领的部分发射了至少31发炮弹。该机构称，三名平民受伤，23次袭击发生在戈尔洛夫卡地区。塔斯社称，在那里，一对夫妇也因无人机袭击汽车而受伤。此外，乌克兰官员报告了针对克里维里赫的袭击。

波罗的海国家的反应

局势升级后，拉脱维亚和立陶宛呼吁居民因不明无人机的威胁而寻找避难处，这些无人机可能从俄罗斯或白俄罗斯进入其领空。波罗的海国家表示，因领空遭侵犯，已启用防空系统和北约战斗机。

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