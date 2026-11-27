作为侵略国的俄罗斯政府宣布，由于收成和库存减少，将实施为期六个月的荞麦出口禁令。该限制将于周六生效，并持续至2027年5月28日，《莫斯科时报》报道。

俄罗斯政府表示，作出这一决定是为了维持国内食品市场的稳定。

禁令的例外情况

该限制不适用于向欧亚经济联盟国家的供应，也不适用于向亲俄的格鲁吉亚地区阿布哈兹和南奥塞梯的供应。人道主义援助也被列为例外。

俄罗斯此前曾在2021年夏季暂时禁止出口荞麦。荞麦在俄罗斯被称为“grechka”，是该国的主食之一。

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库存和收成减少

2026年前十个月，俄罗斯出口了价值6500万美元的荞麦。最大买家是中国，中国以5600万美元购买了15.7万吨产品。其他买家包括哈萨克斯坦、日本和土耳其。

加工和收购公司的荞麦库存一年内减少了近30%。9月，一吨未加工荞麦的价格为15,259卢布，即552.4美元，比一年前高出50%以上。

2025年，俄罗斯荞麦收成减少了逾五分之一，从前一年的120万吨降至92.6万吨。此外，政府取消了向欧亚经济联盟以外地区供应的豌豆、鹰嘴豆和扁豆5%的出口关税，直至2027年3月31日。该决定被解释为全球出口价格下跌，以及需要提高俄罗斯商品竞争力。

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